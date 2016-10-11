Ситуація в Сирії сприяє збереженню антиросійських санкцій, введених через Україну – Reuters

16:23, 11 жовтня 2016
Політика
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Європейський союз, обурений активізацією російських авіаударів по повстанцям в Сирії, в нинішніх умовах навряд чи послабить санкції відносно Москви, які були введені через російську агресію в Україні.

Вулиці Алеппо / REUTERS

Про це з посиланням на свідчення дипломатів повідомляє агентство Reuters.

Видання зазначає, що деякі дипломати в ЄС схиляються до більш каральних кроків відносно Кремля.

При цьому в ЄС дотримуються думки, що конфлікти в Сирії і Україні повинні розглядатись окремо.

Як пише Reuters, останній військовий наступ Дамаска і його союзниці Москви на контрольоване повстанцями східне Алеппо ще більше затьмарює напружені відносини між Кремлем і ЄС.

Ця ситуація послаблює позиції Італії, Угорщини та інших, які стабільно створюють підвищений тиск для послаблення санкцій, щоб повернутись до ведення бізнесу.

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"Зрозуміло, що напад на Алеппо змінив образ думок деяких. В нинішніх умовах буде неможливо підтримати пом'якшення санкцій, введених через ситуацію в Україні," – сказав міністр закордонних справ однієї з країн ЄС.

Французький дипломатичне джерело підтвердило, що перспектива відміни російських санкцій, введених через Україну, «практично дорівнює нулю».

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