Від обвинуваченого у паризьких терактах відмовилися адвокати
Адвокати єдиного вцілілого "паризького терориста", Саллаха Абдеслама, відмовилися захищати його.
Причиною для такого рішення називають відмову Абдеслама давати свідчення через умови тримання під вартою. Про це пише Reuters.
З моменту арешту Абдеслам знаходиться в одиночній камері неподалік від Парижа. Він відмовляється говорити і не хоче, щоб його хто-небудь представляв у суді, повідомили адвокати Франк Бертон і Свен Марі.
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"Ми переконані, і він сказав нам, що він не буде говорити і буде використовувати своє право на мовчання. Що ми можемо вдіяти. Я говорив це з самого початку, якщо мій клієнт мовчить, я відмовляюся від захисту", - сказав Бертон.
Він пояснив, що Абдеслам відмовляється говорити через 24-годинне відеоспостереження за ним у камері. Адвокати безуспішно намагалися змінити ситуацію.
"Стежать весь час, через інфрачервону камеру вночі, це зводить з розуму. Це було політичне рішення – залишити його під цілодобовим спостереженням", - сказав він.
Як відомо, Саллаха Абдеслама вважають одним з організаторів кривавих атак в Парижі в листопаді 2015 року, коли було вбито 130 осіб.