Від обвинуваченого у паризьких терактах відмовилися адвокати

Причиною для такого рішення називають відмову Абдеслама давати свідчення через умови тримання під вартою. Про це пише Reuters.

З моменту арешту Абдеслам знаходиться в одиночній камері неподалік від Парижа. Він відмовляється говорити і не хоче, щоб його хто-небудь представляв у суді, повідомили адвокати Франк Бертон і Свен Марі.

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"Ми переконані, і він сказав нам, що він не буде говорити і буде використовувати своє право на мовчання. Що ми можемо вдіяти. Я говорив це з самого початку, якщо мій клієнт мовчить, я відмовляюся від захисту", - сказав Бертон.

Він пояснив, що Абдеслам відмовляється говорити через 24-годинне відеоспостереження за ним у камері. Адвокати безуспішно намагалися змінити ситуацію.

"Стежать весь час, через інфрачервону камеру вночі, це зводить з розуму. Це було політичне рішення – залишити його під цілодобовим спостереженням", - сказав він.

Як відомо, Саллаха Абдеслама вважають одним з організаторів кривавих атак в Парижі в листопаді 2015 року, коли було вбито 130 осіб.