Турчинов пов'язав напади у Парижі з гібридною війною РФ: "Це були не звичайні теракти"

Про це йдеться у заяві секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, оприлюдненій на сайті РНБО.

Згадуючи про теракти у Парижі Турчинов стверджує, що "це були не звичайні теракти. Це була спланована акція в рамках розв'язаної проти Європи гібридної війни", яку Росія розпочала, напавши на Україну.

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"Росія майже два роки відпрацьовує на нашій країні методику ведення масштабної гібридної війни. Але, як виявилось, Крим і Схід України були для Путіна лише початком. Початком, що зламав систему колективної безпеки, зруйнував європейські кордони, змінив в регіоні паритет сил. І зараз гібридна війна російського розливу починає розповзатися по Європі", - йдеться у заяві.

Також Турчинов стверджує, що одним із елементів гібридної війни із Заходом є проплачені статті у європейських ЗМІ про "хороших русских".

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"Проплачені газетні та телевізійні сюжети про те, як важливо дружити з «хорошими русскими» та з брудом про Україну, нав'язливо майорять в європейських ЗМІ", - зауважив секретар РНБО.

Однак, вважає Турчинов, у Європі ще цього не зрозуміли.

"Інформаційна експансія завжди є прелюдією до експансії військової. Нас навчили цьому Крим та Донбас. Навчили нас, але не Європу! Скандали з фінансуванням Росією праворадикальних політичних сил, зокрема, що не випадково, у тій саме Франції (партія «Національний фронт» Марі Ле Пен отримала «кредит» у розмірі 9 млн євро на партійну діяльність від Першого чесько-російського банку), на жаль, не зменшили їхній рейтинг та вплив…".

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терактів. Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч футбольних збірних Франції та Німеччини, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників. За останніми даними, в ході терактів загинули 130 осіб, близько 350 поранені.