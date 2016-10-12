Путін дорікнув адміністрації США за "диктат"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава РФ сказав на форумі «Росія кличе».

«З діючою адміністрацією (США) неможливо вести діалог, діалогу практично немає. Адміністрація формулює, що їй потрібно, а потім наполягає, щоб це було виконано. Це не діалог, це диктат якийсь. І так майже по кожному питанню», - заявив він.

«Ми готові до діалогу, але діалог - це пошук компромісу», - підкреслив Путін.

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Він також зазначив, що Росія працюватиме з будь-яким обраним в США президентом, якщо він захоче працювати з Москвою.

«Американський народ зробить той вибір, який вважатиме за потрібне, і при будь-якому розкладі ми будемо працювати з будь-яким лідером США... Якщо, звичайно, керівник хоче працювати з нашою країною», - додав він.

Путін вважає, що не можна використовувати Росію як розмінну монету у внутрішньополітичній боротьбі за пост президента США, це завдає шкоди відносинам між державами.

«Не можна в якості розмінної монети у внутрішньополітичній боротьбі використовувати Росію і завдавати шкоди міждержавним відносинам. Це просто, як мінімум, несерйозно», - вважає Путін.

«Тепер проблема номер один у всій виборчої кампанії - це Росія, про неї тільки й говорять. Це, звичайно, дуже приємно, але тільки почасти. Чому частково? Тому що всі учасники цього процесу зловживають антиросійською риторикою і отруюють наші відносини, міждержавні», - сказав Путін.

«А це погано і для наших країн, і для всього міжнародного співтовариства. Не будемо забувати, що в глобальному плані ми несемо особливу відповідальність як найбільші ядерні держави за підтримання міжнародного миру і безпеки у глобальному плані», - додав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, Путін також заявив, що Росія була змушена "захищати російськомовне населення" на Донбасі і в Криму.