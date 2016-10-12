Путін заявив, що Росія була змушена "захищати російськомовне населення" на Донбасі та в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

«Наголошу, що ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі, змушені були відреагувати на прагнення людей, що живуть в Криму, повернутися до складу РФ», - заявив Путін.

За його словами, Захід тут же почав розкручувати «новий маховик антиросійської політики і введення санкцій».

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.