Головний омбудсмен ООН: Трамп представляє міжнародну загрозу

За словами представника ООН, ряд висловлювань Трампа щодо незахищених соціальних груп викликає серйозне занепокоєння і глибоку тривогу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Якщо Дональд Трамп буде обраний з урахуванням того, що він вже сказав, я думаю, що, без сумнівів, це буде небезпечна ситуація з міжнародної точки зору", - заявив Зейд Раад аль-Хуссейн.

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Верховний комісар ООН з прав людини також зазначив, що раніше Трамп схвально висловлювався про застосування тортур практиці, яка заборонена міжнародним законодавством.

Між тим, у вересні Росія подала скаргу в ООН у зв'язку з висловлюваннями Зейда Раад аль-Хусейна в адресу кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що Зейд Раад аль-Хуссейн, на думку Москви, "час від часу переходить межі", критикуючи "деяких лідерів держав і урядів".