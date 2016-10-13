Жертвами бомбардувань Алеппо за 2 дні стали вже 145 осіб

Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову служби цивільної оборони східного Алеппо Аммара аль-Сельмо.

Авіаудари по східних районах Алеппо поновилися у вівторок після кількох днів затишшя, що були дані сирійської армією, аби дозволити цивільним особам покинути його.

Зокрема, 12 жовтня повідомлялося про загибель 25 людей в результаті бомбардування району Аль-Фардоус.

Раніше повідомлялося, що авіація РФ скинула на східні квартали міста так звані противобункерные заряди, а також інші авіабомби.

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У вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Активні російські бомбардування Алеппо пішли за відмовою Володимира Путіна від двосторонньої зустрічі з Франсуа Олландом. Як заявили в Єлисейському палаці, відмова надійшла після того, як в Парижі заявили, що зустріч буде цілком присвячена сирійській проблемі. В понеділок Олланд заявив, що проти російських офіційних осіб можуть бути висунуті звинувачення у військових злочинах у зв'язку з бомбардуваннями Алеппо.

У вівторок глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій.