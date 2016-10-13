Жертвами бомбардувань Алеппо за 2 дні стали вже 145 осіб
Рятувальники повідомляють про 145 нових жертв бомбардувань в утримуваній повстанцями східній частині сирійського Алеппо.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову служби цивільної оборони східного Алеппо Аммара аль-Сельмо.
Авіаудари по східних районах Алеппо поновилися у вівторок після кількох днів затишшя, що були дані сирійської армією, аби дозволити цивільним особам покинути його.
Зокрема, 12 жовтня повідомлялося про загибель 25 людей в результаті бомбардування району Аль-Фардоус.
Раніше повідомлялося, що авіація РФ скинула на східні квартали міста так звані противобункерные заряди, а також інші авіабомби.
Читайте також"Новий Грозний": спустошений бомбардуваннями Алеппо показали з висоти пташиного польоту (відео)
У вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.
Активні російські бомбардування Алеппо пішли за відмовою Володимира Путіна від двосторонньої зустрічі з Франсуа Олландом. Як заявили в Єлисейському палаці, відмова надійшла після того, як в Парижі заявили, що зустріч буде цілком присвячена сирійській проблемі. В понеділок Олланд заявив, що проти російських офіційних осіб можуть бути висунуті звинувачення у військових злочинах у зв'язку з бомбардуваннями Алеппо.
У вівторок глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій.