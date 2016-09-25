Голова МЗС Британії звинуватив Росію в затягуванні громадянської війни в Сирії

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія винна в затягуванні громадянської війни в Сирії і, можливо, у скоєнні військових злочинів у формі авіанальотів на автоколони з гуманітарною допомогою.

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Про це Джонсон заявив в телеефірі Бі-Бі-Сі, передає Російська служба корпорації.

«Путінський режим не просто, так би мовити, дає в руки Асаду револьвер. У деяких випадках він сам стріляє з револьвера. Самі росіяни у цьому беруть участь. Нам потрібно подивитися, чи було вибір цілі (гуманітарної колони ООН) зроблено зі знанням того, що це абсолютно невинні цивільні цілі. Якщо це так, то це військовий злочин", - заявив міністр.

19 вересня на околицях Алеппо в результаті авіанальоту було знищено автоколону у складі 31 вантажівки, яка мала доставити гуманітарну допомогу населенню обложеного міста. При цьому загинули близько 20 осіб.

Кремль заперечував причетність Росії до атаки на гуманітарний конвой.