Російські та сирійські літаки завдали нових повітряних ударів по сирійському Алеппо
Російські та сирійські літаки 13 жовтня завдали нових повітряних ударів по сирійському місту Алеппо.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що це відбулося за кілька днів до переговорів, спрямованих на припинення вогню у Сирії.
Читайте такожУ Британії заговорили про військове втручання в сирійський конфлікт: Кремль вже відреагував
За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії, які базуються у Лондоні, понад 20 повітряних ударів завдали по східній частині міста, у результаті чого загинули семеро цивільних. При цьому зауважується, що ще чотири людини загинули у результаті артилерійського обстрілу.
Як відомо, минулого тижня Росія заблокувала ухвалення у Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. Офіційна Москва аргументувала це тим, що проект резолюції є «політизованим і має односторонній характер».