Російські та сирійські літаки завдали нових повітряних ударів по сирійському Алеппо

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що це відбулося за кілька днів до переговорів, спрямованих на припинення вогню у Сирії.

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За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії, які базуються у Лондоні, понад 20 повітряних ударів завдали по східній частині міста, у результаті чого загинули семеро цивільних. При цьому зауважується, що ще чотири людини загинули у результаті артилерійського обстрілу.

Як відомо, минулого тижня Росія заблокувала ухвалення у Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. Офіційна Москва аргументувала це тим, що проект резолюції є «політизованим і має односторонній характер».