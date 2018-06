Росія заблокувала в Радбезі ООН внесену Францією резолюцію щодо Алеппо

Про це повідомив у своєму "Твіттері" постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Нехай тепер подивляться в очі жителям Алеппо!", - додав він.

Це вже п'ятий раз, коли Росія накладає вето на резолюцію щодо Сирії в ООН за більш ніж 5 років конфлікту. Попередні 4 рази РФ підтримував Китай, але зараз Китай утримався від голосування.

Як повідомляє Reuters, також від голосування утрималася Ангола, у той час як Венесуела приєдналася до Росії в голосуванні проти резолюції.

11 з 15 членів ради проголосували за проект нього.

Підготовлений Францією проект резолюцій передбачав припинення авіаударів і польотів військової авіації над Алеппо і закликав до перемир'я й доступу до гуманітарної допомоги по всій Сирії.

Нагадаємо, Росія раніше внесла альтернативний проект резолюції щодо Сирії, яким висловлюється підтримка пропозиції спеціального посланника генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффана де Містури про виведення ісламістського угруповання "Джебхат ан-Нусра" зі східної частини Алеппо.

У документі міститься прохання до генсека організації Пан Гі Муна "представити Раді безпеки детальний план реалізації цієї ініціативи у співпраці з зацікавленими сторонами з метою схвалення Радою безпеки. Запропонований РФ текст також закликає всі сторони виконувати російсько-американські домовленості щодо Сирії, досягнуті 9 вересня.

Russia just vetoed SC draft resolution on Syria. Let them look into the eyes of people of Aleppo now!