Росія може постачати Wikileaks вкрадену в США інформацією - ЗМІ

Про це повідомляє CNN з посиланням на близькі до розслідування джерела, передає Дождь.

За їх словами, методи, використовувані при витоках інформації, свідчать про те, що «Москва щонайменше забезпечує інформацією або, можливо, безпосередньо відповідальна за витоки», пише видання.

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Служби безпеки США розслідують ступінь взаємозв'язку між Росією і WikiLeaks з питання витоків.

CNN не вдалося отримати коментар від WikiLeaks. Раніше засновник ресурсу Джуліан Ассанж відкидав будь-який зв'язок з Росією.

Як повідомляв УНІАН, у липні WikiLeaks опублікував 30 322 електронних листів і прикріплених до них документів, відправлених з особистого сервера кандидата в президенти США Хілларі Клінтон. Листи були відправлені під час її перебування на посаді держсекретаря США і охоплюють період з 30 червня 2010 року до 12 серпня 2014 року. Всього листування Клінтон налічує 50 547 сторінок.

Пізніше, 10 жовтня, WikiLeaks опублікував другу частину листування глави передвиборного штабу кандидата в президенти США Хілларі Клінтон Джона Подеста.