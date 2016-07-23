Wikileaks оприлюднив листування Клінтон і соратників по партії: Україна згадується десятки разів

Сайт WikiLeaks опублікував 30 322 електронних листів і прикріплених до них документів, відправлених з особистого сервера кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

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Листи були відправлені під час її перебування на посаді держсекретаря США і охоплюють період з 30 червня 2010 року до 12 серпня 2014 року. Всього листування Клінтон налічує 50 547 сторінок, передає ТСН.

Також на WikiLeaks з'явилися 19 252 електронних листів і 8034 доданих до них документів Національного комітету Демократичної партії США. Це листування охоплює період з січня 2015 року до 25 травня 2016 року.

Як пише видання, швидкий пошук по базі листування Демократично партії виявив лише один лист, в якому фігурує прізвище президента України Петра Порошенка. Це протокольний лист, в якому констатується факт телефонної розмови віце-президента США Джо Байдена з Порошенком.

Він датований 13 травня 2016 року і в ньому йдеться про призначення Юрія Луценка головою Генпрокуратури України. Зокрема, у листі, який було відправлено з Білого дому, зазначено, що США вітають призначення Луценка на посаду. У зв'язку з цим Сполучені Штати оголосили, що готові рухатися далі в напрямку підписання угоди про виділення 1 млрд доларів на реформи в Україні. Під час розмови Байден і Порошенко також засудили російську агресію в Україні.

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Згідно з пошуком по базі листів Демократичної партії, Україна зустрічається близько 50 разів. Як правило згадка відбувається у щоденних моніторингах ЗМІ. Найчастіше зустрічається у контексті російської військової агресії в нашій країні і недотриманням Росії Мінських домовленостей.

Ще понад 100 разів Україна зустрічається в персональному листування самої Клінтон. Листи переважно складаються з моніторингу ситуації під час виборів 2012 року. Швидкий пошук у базі не виявив аналітичних або викривальних листів.

Витік стався з облікових записів семи ключових фігур Національного комітету: директора з комунікацій Луїса Міранда (10770 електронних листів), фінансового директора Джордона Каплана (3797 листи), фінансового начальника штабу Скотта Комера (3095 листи), фінансового директора стратегічних ініціатив Даніеля Перріша (1472 повідомлень електронної пошти), фінансового директора Аллена Закарі (1611 повідомлень електронної пошти), старшого радника Ендрю Райта (938 повідомлень електронної пошти) і фінансового директора по Північній Каліфорнії Роберта (Еріка) Стоу (751 повідомлень електронної пошти).

Раніше засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж звинуватив Google у співпраці з владою США, а також в наданні допомоги у передвиборній кампанії Хілларі Клінтон. "Google безпосередньо залучений в кампанію Хілларі Клінтон", - заявив Ассанж.

Нагадаємо, в США Клінтон звинувачують у використанні незахищеного сервера для робочого листування під час її перебування на посаді держсекретаря США. При цьому голова ФБР Джеймс Комі рекомендував міністерству юстиції не порушувати справу щодо Хілларі Клінтон у зв'язку з її необережним поводженням з документами. В результаті генеральний прокурор США Лоретта Лінч відмовилася висувати звинувачення проти Клінтон.