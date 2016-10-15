США і РФ після тритижневого "мовчання" повертаються до переговорів щодо Сирії – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Керрі раніше демонстративно уникав нових двосторонніх переговорів з Лавровим.

Переговори відбуватимуться на березі озера міста в швейцарському місті Лозанна за участі турецького, саудівського, катарського і іранського міністрів закордонних справ.

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«Я не знаю, чи можна очікувати будь-яких проривів. Я хочу просто сказати, що ми працюємо», – заявив журналістам офіційний представник держдепартаменту США Марк Тонер у Вашингтоні, маючи на увазі дипломатичну роботу над врегулюванням сирійського питання.

Як повідомляв УНІАН, протягом трьох тижнів режим Асада, що підтримується російською авіацією, здійснює наступ на позиції повстанців в східній частині Алеппо.