США і РФ після тритижневого "мовчання" повертаються до переговорів щодо Сирії – Reuters
Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повернуться до переговорів щодо Сирії в суботу, через три тижні після провалу їх детально розробленої угоди про припинення вогню, яку багато хто бачив, як останню надію на мир в цьому році.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, Керрі раніше демонстративно уникав нових двосторонніх переговорів з Лавровим.
Переговори відбуватимуться на березі озера міста в швейцарському місті Лозанна за участі турецького, саудівського, катарського і іранського міністрів закордонних справ.
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«Я не знаю, чи можна очікувати будь-яких проривів. Я хочу просто сказати, що ми працюємо», – заявив журналістам офіційний представник держдепартаменту США Марк Тонер у Вашингтоні, маючи на увазі дипломатичну роботу над врегулюванням сирійського питання.
Як повідомляв УНІАН, протягом трьох тижнів режим Асада, що підтримується російською авіацією, здійснює наступ на позиції повстанців в східній частині Алеппо.