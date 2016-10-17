У ЄС обговорюватимуть санкції проти Сирії та союзників, йтиметься й про Міжнародний кримінальний суд
Великобританія, Франція та Німеччина мають намір переконати Європейський Союз у необхідності засудити руйнівну повітряну кампанію Росії в Сирії й підготувати ґрунт для введення нових санкцій проти режиму президента Асада та його союзників.
Зустріч міністрів закордонних справ ЄС відбудеться в Люксембурзі 17 жовтня після того, як США провели переговори в Лозанні й Лондоні та були розкритиковані нові російські авіаудари в Алеппо, передає Reuters.
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Так, глави зовнішньополітичних відомств цих країн мають намір засудити ескалацію ситуації в Алеппо й прирівняти авіаудари по мирних жителях та лікарнях до військових злочинів, що далі приведе до Міжнародного кримінального суду.
Крім того, Британія, Франція та Німеччина закликають до припинення бойових дій у Сирії й забезпечення доставки гумдопомоги.
Раніше УНІАН повідомляв, що США і Великобританія розглядають нові економічні санкції щодо сирійського та російського урядів через їхні дії у розореному війною Алеппо.