В ЄС не пропонували ввести санкції проти Росії через Сирію - Могеріні

Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні напередодні зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає "ЄвроПравда".

"Цієї пропозиції не надходило від жодної країни-члена. Я бачила багато повідомлень у ЗМІ, але на жодній із наших зустрічей будь-яка з країн ЄС це питання не підіймала. У нас є санкції проти сирійського режиму, і ведуться подальші дискусії щодо них", - сказала Могеріні.

"Особисто я хочу акцентувати увагу на тому, що ЄС має великий набір інструментів, окрім санкцій. У нас є багато важелів, які ми можемо використати для тиску, а також засоби для хороших пропозицій. На мою думку, саме їхнє поєднання буде мудрим і корисним", - додала вона.

За словами Могеріні, на зустрічі з міністрами головним питаннями будуть гуманітарна ситуація в Сирії, особливо в Алеппо, та політичне майбутнє країни.

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"Я запропоную міністрам певні ідеї, як і чому ЄС може надати додаткову підтримку зусиллям щодо майбутнього Сирії. Ми говоритимемо разом із спецпосланцем ООН Стафаном де Містурою, якого я запросила приєднатися до нашої зустрічі. Ми сфокусуємося на гуманітарних питаннях, особливо для Алеппо, де ситуація вкрай драматична", - сказала вона.

"Також ми обговоримо політичне майбутнє Сирії. Євросоюз не є військовим гравцем у Сирії, але ми підтримуємо всі ініціативи, які зможуть допомогти зберегти режим припинення вогню і стабілізувати ситуацію в країні. Ми також переконані, що робота над політичним майбутнім Сирії надалі допоможе у боротьбі проти "Ісламської держави", - зазначила Могеріні.

Раніше Reuters повідомив, що Великобританія, Франція та Німеччина мають намір переконати Європейський Союз у необхідності засудити руйнівну повітряну кампанію Росії в Сирії й підготувати ґрунт для введення нових санкцій проти режиму президента Асада та його союзників.