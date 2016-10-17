WikiLeaks: влада Британії позбавила Ассанжа доступу в інтернет

Про це повідомляється на сторінці WikiLeaks в Twitter.

"Інтернет-з'єднання Джуліана Ассанжа було навмисно перервано з боку правлячої партії. У зв'язку з цим ми вживаємо відповідних заходів", - йдеться в повідомленні.

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Julian Assange's internet link has been intentionally severed by a state party. We have activated the appropriate contingency plans. — WikiLeaks (@wikileaks) October 17, 2016

У червні 2012 року Джуліан Ассанж отримав політичний притулок у посольстві Еквадору в Лондоні. Таким чином він уникнув екстрадиції до Швеції, де його звинувачують у злочинах сексуального характеру. Зі Швеції, в свою чергу, він може бути екстрадований до США, де йому загрожує смертна кара в разі, якщо він буде засуджений за публікацію державних секретів у WikiLeaks. Засновник порталу всі звинувачення на свою адресу відкидає і називає їх політично мотивованими.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Ассанж повідомив, що до кінця 2016 року WikiLeaks опублікує "значну" інформацію про уряди трьох країн, а також про вибори в США.