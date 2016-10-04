Засновник Wikileaks анонсував "злив" даних про уряди трьох країн, обіцяє вплинути на хід виборів у США
13:45, 04 жовтня 2016Світ
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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повідомив, що до кінця 2016 року будуть опублікована «значна» інформація з урядів трьох країн, а також виборів у США.
Публікація документів вплине на майбутні вибори американського президента / ru.tsn.ua
Про це повідомляється в TwitterWikiLeaks.
Він зазначив, що публікація документів вплине на майбутні вибори американського президента.
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У кінці серпня Ассанж заявив, що сайт планує опублікувати чергову порцію документів, пов'язаних з діяльністю президентської кампанії кандидата на пост глави Білого дому від Демократичної партії США Хілларі Клінтон.
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