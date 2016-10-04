Засновник Wikileaks анонсував "злив" даних про уряди трьох країн, обіцяє вплинути на хід виборів у США

Про це повідомляється в TwitterWikiLeaks.

Він зазначив, що публікація документів вплине на майбутні вибори американського президента.

Читайте такожАссанж пообіцяв злити "досить цікаву" інформацію про кампанію Клінтон

У кінці серпня Ассанж заявив, що сайт планує опублікувати чергову порцію документів, пов'язаних з діяльністю президентської кампанії кандидата на пост глави Білого дому від Демократичної партії США Хілларі Клінтон.