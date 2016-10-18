ЮНЕСКО затвердила суперечливу резолюцію по Єрусалиму

Виконавча рада ЮНЕСКО затвердила резолюцію, яка ігнорує історичний зв'язок зі святинями Єрусалиму. Про це повідомила The Times of Israel.

Читайте такожІзраїль заморожує співпрацю з ЮНЕСКО через резолюцію по Єрусалиму

"Вона була прийнята", - заявив прес-секретар ЮНЕСКО резолюції.

У документі, підготовленому делегаціями кількох арабських країн, Ізраїлю, зокрема, засуджується "за акти агресії і створення перешкод у доступі мусульман в священне для них місце - мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шаріф".

У тексті також ідеться про особливий зв'язок Єрусалиму з ісламом.

При цьому в проекті резолюції не згадується іудейська назва цієї частини Єрусалиму - Храмова гора, її значущість для іудаїзму і правах євреїв на ці святині.

«Я щиро сподіваюся, що ЮНЕСКО зупинить цей провал і припинить заперечувати історію», - заявив міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннета.

У 2011 році ЮНЕСКО надала статус повноправного члена організації Палестинської автономії. У знак протесту проти цього рішення Ізраїль, США і ряд інших країн тимчасово заморозили внески в цю організацію.