ЗМІ повідомили подробиці про вибух на хімзаводі BASF у Німеччині: загинуло двоє людей, 25 травмовані

Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на агентство dpa.

Шестеро важкопоранених перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Зазначається, що доля однієї людини досі невідома. Вважають, що її тіло перебуває на дні гавані підприємства.

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Причини вибуху газопроводу встановлюються. За інформацією BASF, горіли етилен та пропілен. Місцева прокуратура порушила кримінальне впровадження в зв'язку з трагічним інцидентом.

Хоч вогонь вдалося загасити у ніч на 18 жовтня, пожежники ще досить довго намагалися знизити температуру на місці пожежі. Утім, місце вибуху досі залишається недосяжним.

Як повідомили на підприємстві, газ з пошкодженого трубопроводу й надалі потрапляє в атмосферу. Проби, однак, не підтвердили підвищення концентрації вмісту шкідливих речовин в повітрі.

Інцидент призвів до часткової зупинки цехів хімічного заводу.