У Німеччині вибухнув хімзавод: доля кількох працівників невідома, містян просять залишатись вдома (відео)

Вибух трапився в понеділок, 17 жовтня, близько 12:30 за київським часом, пише Deutshe Welle. Його причини поки не визначені, повідомила компанія у прес-релізі.

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Внаслідок вибуху постраждали люди, доля кількох працівників невідома. Медіакомпанія SWR припускає, що могла загорітися баржа, що стояла в гавані.

Наразі представники компанії та поліції закликають місцеве населення залишатися в домівках та зачинити всі двері та вікна через поширення чорного диму з осередку загоряння. "Екстрені служби з усього регіону перебувають на місці події, щоб запобігти поширенню вогню на решту заводських блоків", - йдеться на сайті міської влади Людвігсхафена.

На підприємстві BASF у Людвігсхафені працюють 39 тисяч осіб - близько третини від усіх працівників компанії в світі. Близько 40% продукції компанія перевозить на баржах по Рейну. Для цього вона зокрема використовує три гавані у Людвігсхафені.