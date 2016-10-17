У Німеччині вибухнув хімзавод: доля кількох працівників невідома, містян просять залишатись вдома (відео)
Вибух трапився на хімічному заводі компанії BASF в місті Людвігсхафен на південному заході Німеччини.
Вибух трапився в понеділок, 17 жовтня, близько 12:30 за київським часом, пише Deutshe Welle. Його причини поки не визначені, повідомила компанія у прес-релізі.
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Внаслідок вибуху постраждали люди, доля кількох працівників невідома. Медіакомпанія SWR припускає, що могла загорітися баржа, що стояла в гавані.
Наразі представники компанії та поліції закликають місцеве населення залишатися в домівках та зачинити всі двері та вікна через поширення чорного диму з осередку загоряння. "Екстрені служби з усього регіону перебувають на місці події, щоб запобігти поширенню вогню на решту заводських блоків", - йдеться на сайті міської влади Людвігсхафена.
На підприємстві BASF у Людвігсхафені працюють 39 тисяч осіб - близько третини від усіх працівників компанії в світі. Близько 40% продукції компанія перевозить на баржах по Рейну. Для цього вона зокрема використовує три гавані у Людвігсхафені.