Трамп обійшов за популярністю Клінтон тільки в Росії - дослідження

Опитування було проведено серед мешканців 45 країн, в яких проживає близько 75% населення планети, передає Дождь.

Згідно з результатами дослідження, у всіх країнах більшість підтримує Хілларі Клінтон, а Дональда Трампа - тільки в Росії.

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За даними дослідження, найбільша підтримка Клінтон спостерігається в Португалії (85%), Фінляндії (86%) і Південній Кореї (82%). Кандидата від демократів також підтримують три чверті населення в Швеції, Колумбії та Мексиці. Найнижчий рейтинг у Клінтон - у Росії (10%).

В Росії 33% респондентів відповіли, що їм більше подобається Дональд Трамп. Більше половини опитаних (57%) не визначилися з симпатіями - це найбільший показник серед країн, де проводилося дослідження.

40% опитаних росіян відповіли, що результати американських виборів будуть мати сильний або дуже сильний вплив на Росію. Про те, що новий президент США вплине на Росію слабо або ніяк не вплине, заявили 32% респондентів. Ще 28% не визначилися з думкою. Це один з найнижчих показників серед країн, жителі яких взяли участь в опитуванні.

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У США, за даними дослідження, про підтримку Хілларі Клінтон заявили 48% респондентів, Трампа підтримує 41%, 7% ще не визначилися з вибором.

У серпні «Левада-Центр» провів опитування, за яким 35% росіян хотіли б бачити на посаді президента США Дональда Трампа і лише 13% - Хілларі Клінтон.

У вересні «Медіалогія» підготувала дослідження, в якому зробила висновок, що російські федеральні телеканали згадують Дональда Трампа в позитивному ключі частіше, ніж Хілларі Клінтон.