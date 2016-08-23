Більше половини росіян погано ставляться до України, США та ЄС - опитування

Такі дані соцопитування, проведеного в липні 2016 року, оприлюднив російський "Левада-Центр", передає Українська правда.

Згідно з інформацією, на запитання "Як ви в цілому ставитеся до України?" варіант відповіді "в основному погано" і "дуже погано" обрали 36% і 22% відповідно.

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Крім того, опитування російського центру показує, що до 66% росіян погано ставляться до США і 61% - до Європейського Союзу.

"Левада-Центр" також поставив респондентам запитання "Як ви вважаєте, які з наступних якостей найбільш притаманні українцям?". Серед варіантів відповідей найбільшу кількість голосів набрали картки з написом "лицемірні, хитрі" (27%), "заздрісні" (23%) і "гостинні" (21%).

У той же час американці опитаним росіянам здаються раціональними, такими, що нав'язують свої звичаї іншим, і владними.

Згідно з інформацією, опитування проведене 22-25 липня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів РФ.

Дослідження проводилося на дому у респондента методом особистого інтерв'ю.