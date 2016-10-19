Держдума РФ заморозила "плутонієву угоду" з США – вимагають скасування санкцій

Держдума РФ практично одноголосно висловилася на підтримку закону про призупинення угоди з США - проголосували 445 присутніх депутатів, один утримався. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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Серед умов відновлення угоди домовленостей Кремль називав скасування "закону Магнітського", а також вимагав всіх санкцій та компенсації збитків від них при скороченні військової інфраструктури США в країнах НАТО.

Нагадаємо, 3 жовтня президент РФ Володимир Путін розпорядився призупинити укладену з США угоду про утилізацію збройового плутонію, що не є необхідним для потреб оборони, у зв'язку з "недружніми діями США щодо РФ".