Вкрадені мільйони, через які убили Магнітського, знайшли в офшорі "гаманця" Путіна

Як повідомляє Дождь, компанія Ролдугіна отримала гроші майже в той самий час, коли юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський виявив пропажу бюджетних коштів.

Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності виявив в документах з "панамського архіву" інформацію про те, що компанія Ролдугіна International Overseas Media SA (IMO) продала акції "Роснафти" на суму понад 800 тисяч доларів через офшори. Покупцем стала компанія Delco Networks, зареєстрована на Британських Віргінських островах. В результаті операції на рахунку компанії надійшли два мільйони доларів. Ці гроші входили суму в 230 мільйонів доларів, які, за даними журналістів, були вкрадені з російського бюджету.

Журналісти стверджують, що юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський розкрив цю схему в 2008 році. Тоді він звернувся до Слідчого комітету із заявою про те, що у Hermitage Capital були захоплені кілька компаній, і на рахунку перереєстрованих фірм були переведені кошти, викрадені з російського бюджету з допомогою повернення фіктивно сплаченого ПДВ. Після цього Магнітського заарештували за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. Через рік він помер у московському СІЗО "Матроська тиша". Офіційна причина смерті - гостра серцево-судинна недостатність.

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Раніше журналістське розслідування співробітників російської "Нової газети" і американської некомерційної організації "Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань" на основі "панамських документів" виявило у Ролдугіна чотири офшорні компанії. Через них проводилися операції з акціями держкомпаній («Роснефть», «Ростелеком», «ВТБ», «КамАЗ», «АвтоВАЗ»), що дозволяли, за даними журналістів, отримувати кілька мільйонів доларів за кожну операцію.

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Після цього Путін заявив, що пишається такими людьми, як Ролдугін, якого він називає своїм близьким другом. За його словами, віолончеліст майже всі зароблені гроші витратив на музичні інструменти, які надає державним установам.