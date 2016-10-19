У Росії пригрозили США "болючою" відповіддю в разі посилення санкцій
15:45, 19 жовтня 2016Світ
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Росія здатна здійснити "несиметричні" і дієві заходи, якщо США посилять санкції, сказав заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в Держдумі, яка в середу затвердила рішення Кремля припинити співпрацю з Вашингтоном щодо утилізації плутонію.
Москва стверджує, що готова відповісти Вашингтону в разі посилення санкцій / REUTERS
"Якщо США всупереч здоровому глузду і досвіду досить болючого вже для себе все-таки підуть по шляху подальшого нарощування санкцій, запевняю вас, в нашому арсеналі знайдуться кроки, які відгукнуться досить болісно", - цитує російського міністра депутатам Rueters.
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Як повідомляв УНАИН, російська Держдума затвердила закон щодо припинення російсько-американської угоди про утилізацію плутонію і протоколів до неї.
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