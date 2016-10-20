Росія відпрацювала завдання ударів з "Іскандер-М"

Тактичне навчання відбулося в рамках підсумкової перевірки за 2016 навчальний рік, передає ТАСС.

"У ході перевірки командування округу оцінило практичні навички бойових розрахунків ОТРК "Іскандер-М" з підготовки комплексів до стрільби та виконання одиночних й групових електронних пусків ракет по цілях, що імітує командні пункти і радіолокаційні станції (РЛС) умовного противника, що розташовані на відстані у кілька сотень кілометрів", - йдеться у повідомленні.

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Ракетники здійснили багатокілометрові марші в райони занять, відпрацювали завдання з розгортання "Іскандерів" і зміну стартових позицій, завантаження ракет з транспортних та транспортно-заряджаючих машин.

У Міноборони РФ раніше підтвердили повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракет "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.