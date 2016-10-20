Країни ЄС розглянуть можливість запровадження санкцій проти Росії через Сирію - Bloomberg

Євросоюз засуджує атаки сирійського режиму і Росії на цивільне населення міста Алеппо, говориться в проекті заяви за підсумками саміту лідерів ЄС, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі. Текст документа опинився в розпорядженні агентства Bloomberg, повідомляє РБК.

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«ЄС розглядає будь-які варіанти дій, включаючи обмежувальні заходи, спрямовані проти приватних осіб і організацій, якщо насильство не припиниться», — цитує проект агентство.

На повідомлення Bloomberg незабаром після його появи на стрічці агентства відреагував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Спочатку потрібно дочекатися підсумкової резолюції", - сказав він.

Нагадаємо, в РФ заявили, що "ворожі" дії по відношенню до Росії не залишаються без відповіді.