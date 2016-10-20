Країни ЄС розглянуть можливість запровадження санкцій проти Росії через Сирію - Bloomberg
У проект заяви за підсумками саміту лідерів ЄС включені слова про можливі санкції проти Росії, які будуть введені, якщо продовжаться удари по Алеппо.
Євросоюз засуджує атаки сирійського режиму і Росії на цивільне населення міста Алеппо, говориться в проекті заяви за підсумками саміту лідерів ЄС, який відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі. Текст документа опинився в розпорядженні агентства Bloomberg, повідомляє РБК.
Читайте такожУ Росії пригрозили США "болючою" відповіддю в разі посилення санкцій
«ЄС розглядає будь-які варіанти дій, включаючи обмежувальні заходи, спрямовані проти приватних осіб і організацій, якщо насильство не припиниться», — цитує проект агентство.
На повідомлення Bloomberg незабаром після його появи на стрічці агентства відреагував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Спочатку потрібно дочекатися підсумкової резолюції", - сказав він.
Нагадаємо, в РФ заявили, що "ворожі" дії по відношенню до Росії не залишаються без відповіді.