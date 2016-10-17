У Лаврова пригрозили США відповіддю на можливі нові санкції проти Росії

"Пройшло вже багато часу для того, щоб автори так званої санкційної політики Вашингтона могли зрозуміти нульовий результат, з точки зору їх інтересів, як застосування загрози санкцій, так і самих санкцій. Без відповіді будь-які ворожі дії стосовно Росії не залишаються", - цитує Рябкова ТАСС.

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Він звернув увагу на те, що законопроект щодо призупинення угоди про утилізацію надлишкового збройного плутонію - "це, в тому числі, відповідь на антиросійські санкції з боку США".

Як повідомлялося, за даними агентства АР, США і Великобританія розглядають нові економічні санкції щодо сирійського та російського урядів через їх дії в розореному війною Алеппо.

Нагадаємо, 3 жовтня було опублікований наказ, згідно з яким дія угоди про утилізацію плутонію припиняється "у зв'язку з докорінною зміною обставин, з виникненням загрози стратегічної стабільності в результаті недружніх дій Сполучених Штатів Америки стосовно Російської Федерації і нездатності Сполучених Штатів Америки забезпечити виконання прийнятих зобов'язань по утилізації надлишкового збройного плутонію в відповідності з міжнародними договорами, а також виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів щодо захисту безпеки Російської Федерації".