Путін доручив продовжити "гуманітарну паузу" у сирійському Алеппо
16:48, 20 жовтня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін продовжив на добу "гуманітарну паузу" в сирійському Алеппо.
Воронки від снарядів. сирія, Алеппо / REUTERS
Про це заявив глава Міноборони Сергій Шойгу, йдеться в повідомленні Міноборони, що надійшло до РБК .
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«За дорученням верховного головнокомандувача Збройними Силами РФ Володимира Володимировича Путіна прийнято рішення про продовження «гуманітарної паузи» на добу», — сказав Шойгу. За його словами, рішення Москви підтримало керівництво Сирії.
Як повідомляв УНІАН, РФ заявила про припинення бомбардувань російською і сирійської авіацією міста 18 жовтня.
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