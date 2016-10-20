Путін доручив продовжити "гуманітарну паузу" у сирійському Алеппо

Про це заявив глава Міноборони Сергій Шойгу, йдеться в повідомленні Міноборони, що надійшло до РБК .

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«За дорученням верховного головнокомандувача Збройними Силами РФ Володимира Володимировича Путіна прийнято рішення про продовження «гуманітарної паузи» на добу», — сказав Шойгу. За його словами, рішення Москви підтримало керівництво Сирії.

Як повідомляв УНІАН, РФ заявила про припинення бомбардувань російською і сирійської авіацією міста 18 жовтня.