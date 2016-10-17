Росія обіцяє "гуманітарні паузи" у бомбардуваннях Алеппо

Про це повідомляє «РИА Новости».

Військові планують провести паузу 20 жовтня з 8:00 до 16:00 за московським часом, про що повідомив начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудської.

"Росією опрацьовується питання з ООН і країнами, що мають вплив на "Джебхат ан-Нусру", по виводу з Алеппо її формувань у відповідності з ініціативою спеціального посланця генерального секретаря ООН Стефана де Мистури. Нами прийнято рішення не втрачати час і розпочати проведення "гуманітарних пауз", насамперед для вільного проходу мирних жителів, евакуації хворих і поранених, а також виведення бойовиків", — сказав він.

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За його словами, мирні жителі зможуть покинути східний Алеппо по шести коридорах, які буду розміщені в пунктах тимчасового перебування, де їм будуть гарантовані медична допомога, а також харчування та предмети першої необхідності.

Як повідомляв УНІАН, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини поінформував про загибель десятків людей в результаті останніх авіаударів у західних передмістях Алеппо.