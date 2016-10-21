Велика Британія запустить статтю 50 щодо виходу з ЄС до кінця березня 2017 року - Туск

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Дональд Туск сказав за результатами першого дня роботи саміту ЄС, який завершився пізньої ночі четверга. Як відомо, саміт проходить 20-21 жовтня у Брюсселі.

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"Ми раді вітати прем'єр-міністра Мей (Тереза Мей, новий прем'єр-міністр Великобританії) на першому засіданні Європейської Ради. Прем'єр-міністр підтвердила, що Велика Британія запустить статтю 50 до кінця березня наступного року. До того, як стаття 50 не буде запущена, ніяких переговорів не буде", - повідомив Туск.

Разом з цим він наголосив, що саме тому на цьому саміті ЄС питання Brexit не обговорювалося. При цьому президент ЄР запевнив, що основні правила, зокрема, щодо спільного ринку та свобод "залишаються незмінними".

Раніше УНІАН повідомляв, що на історичному референдумі у Великої Британії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.