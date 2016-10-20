Другого референдуму не буде – британський прем’єр про Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила лідерам ЄС, що повторного референдуму щодо виходу країни із Європейського Союзу не буде. Про це вона заявила під час офіційного обіду в Брюсселі, пише «The Guardian».

«Британський народ прийняв рішення, і це справедливо і правильно, що це рішення буде виконано. Другого референдуму не буде. Пріоритетом має стати шлях в майбутнє, і відносини між Великобританією після того, як ми підемо»,- наводить слова Мей видання, посилаючись на свої джерела.

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Крім того, Мей планує зустрітись із лідерами ЕС сьогодні в ході засідання Ради Європи.

Видання зазначає, що зустріч у Раді Європи Раді стане першою можливістю для британського прем’єра звернутись до європейських лідерів з того часу, як Об’єднане Королівство прийняло рішення вийти із складу ЕС.

В той же час, очільник ЄР Дональд Туск заявив, що попри те, що формально Brexit на порядку денного дводенного засідання розглядатися не буде, втім, він все ж дозволить Мей розповітси «про поточний стан справ у країн» за чашкою кави.

Як раніше повідомляв УНІАН, Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

Пізніше стало відомо, що Великобританія почне процес виходу з Євросоюзу не пізніше березня 2017 року.

Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, при цьому не назвавши точної дати активізації статті 50 Лісабонського договору, яка офіційно запускає процес виходу країни з ЄС і визначає правила цього виходу. Але сказала, що, за планом, це повинно відбутися в першому кварталі 2017 року, не пізніше березня.