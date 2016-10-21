Росія на добу продовжила "гуманітарну паузу" у сирійському Алеппо

"....За зверненням представників ООН та інших міжнародних організацій рішенням президента Російської Федерації "гуманітарна пауза" в районі Алеппо буде продовжена ще на одну добу", - цитує Рудського РИА Новости.

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Для виходу з Алеппо діють вісім коридорів: шість для мирних жителів і два для повстанців.

Як повідомляв УНІАН, РФ заявила про припинення бомбардувань російською і сирійською авіацією міста 18 жовтня.