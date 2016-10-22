Смоленська трагедія: представлені нові факти про катастрофу Ту-154М (відео)

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що росіяни знайшли чорну скриньку президентського літака через кілька хвилин після катастрофи, прослухали записи, після чого помістили в скриньку уламки, передає Радіо Польща.

Крім того, члени комісії заявили, що уламки президентського літака ТУ-154М лежали щонайменше за 60 метрів до берези, в яку, за російською версією, врізався літак.

Уламки лівого крила ТУ-154М повинні були перебувати в різних місцях, деякі на відстані 30 метрів від берези, в яку врізався літак. На думку членів комісії, це повинно було означати, що в останній фазі польоту розташування літака відрізнялося від того, яке було зазначено у звітах російської і польської комісії.

Член комісії Марек Домбровський заявив, що комісія під керівництвом тодішнього глави МВС Польщі Єжи Міллера провела маніпуляції з отриманими даними бортових реєстраторів.

"Комісія Міллера справила маніпуляції з показаннями бортових реєстраторів і скоротила їх. Із запису були вирізані останні 3 секунди, а замість них були додані записи з російського реєстратора, хоча польська сторона знала, що у його показах містяться численні неточності. Також з показань іншого російського реєстратора було вирізано 5 секунд", - сказав Домбровський.

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Повідомляється, що тіло командувача ВПС Польщі генерала Анджея Бласіка повинно було перебувати поруч з тілами інших пасажирів, а не в кабіні пілотів, а тіла членів екіпажу були розкидані в трьох різних місцях.

Комісія встановила, що на тілах деяких жертв були виявлені сліди вогню, які не можна пояснити пожежею, що виникла на місці аварії літака.

Раніше було показано відеозапис розмови прем'єр-міністрів Володимира Путіна та Дональда Туска на місці аварії. На записі політики говорять про те, що президентський літак летів дуже низько, зачіпаючи дерева і з випущеними шасі вдарився об землю, після чого перекинувся навзнак. Слова Володимира Путіна чути погано через гул генератора.

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що, швидше за все, автором фільму є оператор Польського телебачення. Також міністр додав, що невідомо, чи записана на відео ціла розмова Володимира Путіна з Дональдом Туском.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.