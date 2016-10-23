Після триденного перемир'я в Алеппо поновилися запеклі бої - активісти

Так звані "гуманітарні паузи" були оголошені на цьому тижні Росією, яка наносить авіаудари в підтримку сил сирійського уряду Асада. Режим припинення вогню повинен був завершитися о 19 годині за місцевим часом 22 жовтня, передає Російська служба ВВС.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомляє, що бої і авіаудари поновилися ввечері в суботу.

Висловлюються побоювання, що гуманітарна допомога так і не була доставлена мешканцям обложеного міста за час дії режиму припинення вогню.

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Центр моніторингу повідомляє, що авіаудари наносилися по ключовий лінії фронту на південно-заході міста, в той же час посилилися бої між повстанцями і урядовими силами в контрольованих опозицією районах Алеппо.

Абдулла ісмаїл - житель Алеппо і доброволець в групі цивільної оборони "Білі каски" - розповів виданню, що бачив бомбардування на лінії фронту і снайперів в перші декілька годин з моменту закінчення режиму припинення вогню.

У п'ятницю ООН оголосила, що відсутність гарантій безпеки змусило її відкласти плани евакуації поранених з міста.

Росія і сирійський уряд закликали людей покинути місто через гуманітарні коридори, одне з угрупувань повідомило, що зробити це не вдалося.

"Ніхто не пішов через коридори", - заявив Рейтер член угрупування "Фастаким".

"Невелика кількість людей, які спробували піти, зіткнулися з обстрілом і не змогли вийти", - стверджує він.