"Астрономічно складна ситуація": ООН відклала евакуацію з Алеппо через проблеми з безпекою

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Медична евакуація хворих та поранених може, на жаль, не розпочатися сьогодні, тому що необхідні умови не були дотримані", - сказав представник гуманітарного відділення Організації Об'єднаних Націй.

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При цьому він не уточнив, яка із сторін не виконала гуманітарну паузу, зазначивши лише, що ООН і жителі Алеппо знаходяться в "астрономічно складній ситуації."

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія на добу продовжила "гуманітарну паузу" у сирійському Алеппо.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС розглядає всі доступні варіанти, щоб покласти кінець звірствам сирійського режиму Асада і Росії в Алеппо.