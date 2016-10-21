"Астрономічно складна ситуація": ООН відклала евакуацію з Алеппо через проблеми з безпекою
ООН була змушена відкласти заплановану евакуацію в східній частині Алеппо в п'ятницю, тому що гарантії безпеки, не були надані сторонами бойових дій.
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Медична евакуація хворих та поранених може, на жаль, не розпочатися сьогодні, тому що необхідні умови не були дотримані", - сказав представник гуманітарного відділення Організації Об'єднаних Націй.
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При цьому він не уточнив, яка із сторін не виконала гуманітарну паузу, зазначивши лише, що ООН і жителі Алеппо знаходяться в "астрономічно складній ситуації."
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія на добу продовжила "гуманітарну паузу" у сирійському Алеппо.
Як повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС розглядає всі доступні варіанти, щоб покласти кінець звірствам сирійського режиму Асада і Росії в Алеппо.