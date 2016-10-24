Росія буде передавати Туреччині розвіддані щодо Сирії – ЗМІ

Про це повідомляє російська газета «Известия».

Туреччина стала членом пулу обміну розвідувальною інформацією, в який входять Росія, Сирія, Ірак та Іран. Домовленість про те, що Москва буде передавати Анкарі дані радіоперехоплення, радіотехнічної і оптико-видової розвідки була досягнута в ході переговорів Володимира Путіна з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Тоді в складі російської делегації був начальник Генерального штабу Росії Віктор Герасимов, який спілкувався на цю тему з турецькими колегами.

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Голова комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клинчевич повідомив газеті, що і Туреччина в свою чергу ділиться інформацією. За його відомостями, у цієї країни «дуже ефективні спецслужби і дуже хороша агентура в Сирії».

Туреччина розпочала військову операцію «Щит Євфрату» в Сирії 24 серпня.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр оборони США Еш Картер повідомив про те, що Туреччина і Ірак досягли "принципової угоди", що, можливо, дозволить Туреччині взяти участь у військовій кампанії по звільненню від ІДІЛ іракського міста Мосул.