Росія буде передавати Туреччині розвіддані щодо Сирії – ЗМІ
Росія почала передавати Туреччини розвідувальну інформацію, яка необхідна турецьким збройним силам для проведення операції на півночі провінції Алеппо.
Про це повідомляє російська газета «Известия».
Туреччина стала членом пулу обміну розвідувальною інформацією, в який входять Росія, Сирія, Ірак та Іран. Домовленість про те, що Москва буде передавати Анкарі дані радіоперехоплення, радіотехнічної і оптико-видової розвідки була досягнута в ході переговорів Володимира Путіна з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Тоді в складі російської делегації був начальник Генерального штабу Росії Віктор Герасимов, який спілкувався на цю тему з турецькими колегами.
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Голова комітету з оборони і безпеки Ради Федерації Франц Клинчевич повідомив газеті, що і Туреччина в свою чергу ділиться інформацією. За його відомостями, у цієї країни «дуже ефективні спецслужби і дуже хороша агентура в Сирії».
Туреччина розпочала військову операцію «Щит Євфрату» в Сирії 24 серпня.
Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр оборони США Еш Картер повідомив про те, що Туреччина і Ірак досягли "принципової угоди", що, можливо, дозволить Туреччині взяти участь у військовій кампанії по звільненню від ІДІЛ іракського міста Мосул.