Армія Асада захопила стратегічну висоту в сирійському Алеппо

Нова наступальна операція сил Асада почалося в понеділок, вони захопили вершину Базо на південній околиці міста Алеппо біля військових баз. Про це пише АР. Звідси, як повідомляють опозиційні активісти, урядові війська обстрілюють повстанців.

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Бої в місті після нетривалого затишшя поновилися в минулі вихідні – повстанці відкинули пропозицію Москви вийти зі східних районів разом з рештою мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН раніше, запеклі бої почалися в сирійському Алеппо, після того, як у суботу завершився режим припинення вогню, що діяв усього три дні. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомляє, що бої та авіаудари поновилися ввечері в суботу.