Зрив "гуманітарної паузи" в Алеппо: у Москві поставили умову Заходу щодо нової евакуації міста

У Росії вважають, що винними у зриві евакуації сирійського міста Алеппо є представники опозиційних угрупувань уряду. Про це заявив заступник міністра іноземних справ Росії Сергій Рябков, пише «Радіо Свобода».

За словами Рябкова, однієї з умов нової «гуманітарної паузи» в Алеппо є повне припинення вогню, при цьому Кремль наразі не веде переговори з приводу «гуманітарної паузи.

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Крім того, у Росії хочуть, щоб Захід забезпечив «адекватну» поведінку сирійських опозиціонерів.

Раніше, Білий дім прокоментував представлений на засіданні Радбезу ООН 21 жовтня спільний доповідь ООН і Організації по забороні хімічної зброї.

Відзначається, що режим Асада порушив конвенцію про заборону хімічної зброї, якої Сирія приєдналася в 2013 році. Це також є порушенням резолюції 2118 Радбезу ООН.

Білий дім закликав країни-члени ООН, які приєдналися до Конвенції про заборону хімічної зброї, в тому числі Росію та Іран підтримати заходи для запобігання його подальшого застосування в Сирії.