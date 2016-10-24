РФ може відправити малі ракетні кораблі в Балтійське море - ЗМІ (фото)

Увечері 23 листопада голова флоту Нідерландів генерал Роб Веркерк у своєму Twitter показав фото двох російських військових корветів з підписом: "Тиск в Північному морі. Проходження двох російських військових корветів класу "Свіяжськ" через голландську виключну економічну зону. Фото з вертольота NH-90".

Номери та написи на борту кораблів не залишають сумнівів у тому, що це "Зелений діл" і "Серпухов", пише Atlantic Council.

Читайте такожРосія не піде "завтра" з Донбасу, це питання десятиліть – російський експерт

Вони обладнані крилатими ракетами дальнього радіусу дії типу "Калібр", які здатні нести ядерні боєголовки.

Як зазначає видання, версії про те, що корвети залишаться в Середземному морі або будуть супроводжувати "Адмірал Кузнєцов" виявилися невірними. Навпаки, їх пересування по всьому Середземному морю через Атлантичний океан в Північне море говорить про те, що корвети, швидше за все, прямують у Балтійське море.

Druk op de Noordzee. Passage (Z-N) twee (nieuwe) RFN-korvetten vd Sviyazhsk-klasse door NL EEZ. Foto's vanuit NH-90. pic.twitter.com/BTAxo1x3UJ — Rob Verkerk (@GeneraalVerkerk) October 23, 2016

Пізніше генерал ретвітнув повідомлення голландського журналіста Ханса де Врея, в якому той пише, що два російських ракетних корабля рухаються в Калінінград.

Two Russian corvettes carry that the Kalibr cruise missile are heading for Kaliningrad. Range: 1500km (1st pic) to 2500km (2nd pic) pic.twitter.com/BBgKUMrnAI — Hans de Vreij (@hdevreij) October 24, 2016

У серпні "Серпухов" і "Зелений діл" випускали ракети по Сирії з Середземного моря. В Атлантику вони увійшли в середині жовтня.

Нагадаємо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони прямують у Середземне море.