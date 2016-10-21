Авіаносна група ВМФ Росії змогла добратися до Ла-Маншу: першим увійшов буксир (відео)

Два британських військових кораблі стежать за російськими судами, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

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Міністерство оборони Британії повідомило, що вони "фіксуватимуть кожен крок на шляху російських кораблів" у водах Великої Британії.

Британський есмінець HMS Duncan у супроводі фрегата HMS Richmond вийшли з Портсмута у вівторок, щоб відстежувати групу російських кораблів.

Російський буксир, який, як вважається, йде разом із групою, першим увійшов в протоку Ла-Манш. Кораблі перебувають у міжнародних водах.

Via @CamillaHorrox

Video from BBC Helicopter of Russian carrier Kuznetsov in the English Channel this morningpic.twitter.com/5bBUd2hWAR — NavyLookout (@NavyLookout) 21 жовтня 2016 р.

Як зазначають військові експерти, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус чи не найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам, що пред'являються.

Так, в ході першої бойової служби ще взимку 1995 - навесні 1996 року через незадовільний стан головної енергетичної установки авіаносець кілька разів втрачав хід і не міг розвивати повну швидкість.

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Численні ремонти - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 роках - не могли виправити ситуацію в основному через недостатнє фінансування, якого не вистачало на проведення всіх необхідних робіт.

Починаючи з 2010 року у РФ всерйоз заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля з заміною ряду систем. Спочатку такий ремонт планувалося почати в 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей.

Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, в основному підтримувана в робочому стані за рахунок «канібалізації».

Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем і швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною вагою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарату. Нездатність авіаносця дати повний хід призводить до того, що літаки мають серйозні обмеження по злітній вазі, що не дозволяють брати повний запас палива і/або бойове навантаження.