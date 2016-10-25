Правозахисники закликають не допустити Росію до Ради ООН з прав людини

Підставою вони називають військову операцію в Сирії, внаслідок якої загинуло багато цивільних, передає Deutsche Welle.

Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International та Refugees International.

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Цієї п'ятниці, 28 жовтня, Росія, Угорщина та Хорватія змагатимуться за два східноєвропейські місця у Раді з прав людини. Ця Рада розглядає питання порушення прав людини у різних куточках світу.

На думку правозахисників, країни-члени ООН повинні "всерйоз задуматися, чи роль Росії в Сирії (…) робить її компетентною для роботи у головній міжурядовій інстанції ООН в сфері прав людини".