Правозахисники закликають не допустити Росію до Ради ООН з прав людини
03:02, 25 жовтня 2016Світ
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Понад 80 благодійних та правозахисних організацій закликали країни ООН не допустити Росію до Ради ООН з прав людини.
Ілюстрація / REUTERS
Підставою вони називають військову операцію в Сирії, внаслідок якої загинуло багато цивільних, передає Deutsche Welle.
Серед підписантів звернення - Human Rights Watch, CARE International та Refugees International.
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Цієї п'ятниці, 28 жовтня, Росія, Угорщина та Хорватія змагатимуться за два східноєвропейські місця у Раді з прав людини. Ця Рада розглядає питання порушення прав людини у різних куточках світу.
На думку правозахисників, країни-члени ООН повинні "всерйоз задуматися, чи роль Росії в Сирії (…) робить її компетентною для роботи у головній міжурядовій інстанції ООН в сфері прав людини".
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