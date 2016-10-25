Знищення MH17 над Донбасом: Нідерланди розглядають два варіанти суду щодо катастрофи

Про це заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ард ван дер Стюре, передає голландська газета Trouw.

Міністр наголосив, що поки жодного рішення не прийнято, але є варіант розгляду у міжнародному трибуналі або в національному суді однієї з країн, які співпрацюють у рамках розслідування.

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"Наша країна вважає, що в разі останнього варіанту, найімовірніше, розгляд потрібно провести у Нідерландах", - переконаний міністр юстиції та безпеки країни.

При цьому Стюре зазначив, що для обох варіантів наразі існують юридичні перепони.

Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.