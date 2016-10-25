МЗС Угорщини викликало "на килим" посла РФ через слова Кисельова про події 1956 року
До МЗС Угорщини викликала посла Росії в Будапешті після зневажливих коментарів ген директора державної агенції "Россия сегодня" Дмитра Кисельова про події 1956 року.
Про це повідомляє портал HVG.hu, пише Європейська правда.
"До МЗС Угорщини було викликано російського посла. На зустрічі йому дали чітко зрозуміти: Угорщина не потерпить від будь-кого зневаги до революції 1956 року і її героїв" - цитує видання заяву МЗС Угорщини.
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Раніше опозиційна партія "Політика може бути іншою" (входить до Європейської партії зелених, одна з чотирьох партій, що потрапила до угорського парламенту в 2014 році) закликала угорське МЗС "почати свій день з виклику російського посла".
"МЗС Угорщини має тепер лише одне завдання: у будь-який спосіб висловлювати протест проти брехні російського телебачення. Неприйнятним є те, що державні медіа колишнього гнобителя брешуть про революцію 1956 року" - йдеться у заяві партії.
У своїй програмі на російському ТБ Дмитро Кисельов заявив, що події 1956 року в Угорщині "були першою кольоровою революцією, за якою стояли західні сили, зокрема, США". У цій же передачі революцію назвали погромом і заявили, що під час подій 1956 року з тюрем були випущені тисячі нацистів.