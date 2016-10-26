"Путін-убивця": в Ізраїлі активісти влаштували протест проти російського президента (відео)
08:45, 26 жовтня 2016Світ
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Активісти в Ізраїлі влаштували антипутінський протест.
В Ізраїлі протестували проти Путіна / 24 канал
Кілька десятків людей зібралися біля посольства Росії у Тель-Авіві, передає 24 канал.
У руках активісти тримали прапори Сирії і плакати з написом "Путін-убивця".
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Так вони висловили обурення участю Росії у війні в Сирії на боці Башара Асада. Активісти вимагали припинити бомбардування цивільних в Алеппо.
Нагадаємо, 19 жовтня поблизу резиденції канцлера Німеччини одночасно із зустріччю "нормандської четвірки" тривали гучні протести, люди зустріли російського президента Володимира Путіна популярним на трибунах стадіонів "Путін х***ло".
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