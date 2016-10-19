У Берліні українці і сирійці зустріли Путіна хітом футбольних ультрас (відео)

Поблизу резиденції канцлера Німеччини одночасно з цим тривають гучні протести, люди зустріли російського президента популярним на трибунах стадіонів "Путін х***ло", повідомляє ТСН.

Хіт харківських ультрас виконували українці і сирійці.

Останніх було більше, вони браталися з нашими земляками.

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"Я не розумію, що росіяни у нас роблять. Це наша революція, між нами. До чого там росіяни? Таке ж, як і в Україні. Чому вони всюди лізуть?", - обурювався сирієць. "У нас йде війна, ми маємо спільну біду і спільного ворога", - говорила українка.

Як повідомляв УНІАН, перед зустріччю «нормандської четвірки» в Берліні відбулися тристоронні переговори лідерів України, Німеччини та Франції. Нагадаємо, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».