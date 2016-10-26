У Міноборони РФ назвали умови відновлення "гуманітарних пауз" в Алеппо

Про це повідомив офіційний представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає російська служба «Бі-бі-сі».

"Росія спільно з сирійською владою готова до відновлення "гуманітарних пауз" в Алеппо при отриманні гарантій міжнародних організацій про готовність виведення з утримуваних бойовиками районів хворих, поранених і цивільного населення", - заявив Конашенков.

Днем раніше в міноборони заявили, що заборона на нанесення ударів авіацією Росії і Сирії в районі Алеппо діє ще з минулого тижня і буде продовжена. Тим не менш сирійські війська, лояльні президентові Башару Асаду, ведуть наступ на східні квартали Алеппо, контрольовані повстанськими угрупованнями.

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"Ще раз звертаю вашу увагу на те, що з 18 жовтня в десятикілометровій зоні навколо Алеппо повністю припинені польоти авіації ВКС Росії і ВПС Сирії. Мораторій на удари російської і сирійської авіації навколо цього міста буде продовжено", - заявив начальник головного оперативного управління генштабу збройних сил генерал-лейтенант Сергій Рудськой.

Однак місцеві жителі повідомляють, що російські літаки досі здійснюють підтримку з повітря при наступі сирійських урядових сил.

Як повідомляв УНІАН, Організація Об'єднаних Націй, звинувативши всі сторони конфлікту в перешкоджанні, відмовилася від планів евакуації поранених з зайнятого повстанцями східного Алеппо, яку вона сподівалася здійснити протягом трьох днів затишшя.