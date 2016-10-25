ООН відмовилася від евакуації поранених зі східного Алеппо, звинувативши у цьому всі сторони

Про це повідомляє Reuters.

"Евакуації перешкоджали різні фактори, включаючи затримки в отриманні потрібних дозволів з боку місцевої влади в східній частині Алеппо, умови розміщення недержавними збройними групами і урядом Сирії, що затримував видачу дозволів на доставку медичних та інших предметів допомоги в східну частину міста", – сказав заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Стівен О'Брайен у своїй заяві в понеділок.

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О'Брайен зазначив, що жоден з пацієнтів і членів їх сімей не був евакуйований протягом трьох днів російського одностороннього припинення вогню минулого тижня, яке закінчилося в суботу відновленням повітряних ударів і активізацією наземних боїв.

"Я обурений тим, що доля поранених цивільних осіб – хворих і травмованих людей, дітей і стариків, всіх, хто потребує термінової і рятівної підтримки – знаходиться в руках сторін, які послідовно і безсоромно ставлять понад усе свої вузькі політичні і військові інтереси", – сказав він.

ООН не може отримати доступ до східного Алеппо з липня, коли сирійський уряд і союзні йому сили взяли східну частину міста в облогу.