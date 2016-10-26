У Росії по тривозі підняли ракетну бригаду з "Іскандерами"

Бригаду з оперативно-тактичними комплексами "Іскандер-М" на озброєнні підняли по навчальный тривозі в Оренбурзькій області РФ. Про це повідомив помічник командувача військами Центрального військового округу РФ полковник Ярослав Рощупкін, пише ТАСС.

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"Ракетна бригада Центрального військового округу, на озброєнні якої знаходяться комплекси "Іскандер-М", піднята по тривозі в Оренбурзькій області в рамках контрольної перевірки за підсумками 2016 навчального року", - сказав Рощупкін.

Він пояснив, що дивізіони перемістилися на Тоцький полігон і приступили до виконання нормативів щодо обладнання стартових позицій, перевантаження ракет, прийому - передачі даних, а також відпрацювання протидії диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

"На завершальному етапі розрахунки проведуть електронні пуски балістичних ракет по базових таборах умовних незаконних збройних формувань", - додав офіцер.

Нагадаємо, Міноборони РФ раніше підтвердило повідомлення про передислокацію мобільних ракетних комплексів "Іскандер-М" в Калінінградську область.

"Іскандер" - системи мобільних балістичних ракет, які прийшли на заміну радянським ракетам "Скад" (Р-17). Дві керовані ракети мають дальність до 500 км і можуть нести звичайні або ядерні боєголовки.