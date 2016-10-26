У Туреччині заявили про перше пряме зіткнення з військами Асада в Сирії

Турецькі військові заявили, що імовірно сирійський військовий вертоліт скинув на підтримуваних Туреччиною повстанців у Сирії бочкові бомби. Якщо інформація підтвердиться, це буде вважатися першим прямим зіткненням сирійської урядової армії і турецьких військ з початку транскордонної операції Ердогана в серпні.

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Як пише Reuters із посиланням на заяву турецьких військових, вертоліт "імовірно сил Асада" бомбив повстанців у селі неподалік від містечка Ахтарін (в 5 км від нещодавно відбитого в ІДІЛ Дабіка - УНІАН). При бомбардуванні загинули двоє повстанців, п'ятеро були поранені.

В армії Асада цю заяву поки не прокоментували.

Нагадаємо, минулого тижня сирійський режим назвав присутність турецьких військових на своїй території "небезпечною ескалацією і кричущим порушенням суверенітету Сирії". Всі турецькі військові літаки в повітряному просторі країни обіцяли збивати.

Туреччина почала операцію "Щит Євфрату" два місяці тому. До Сирії на підтримку повстанцям були спрямовані танки і військові літаки. Їх мета – відтіснити ІД від турецького кордону і не дати курдам захопити значні території.